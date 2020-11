Noardeast-Fryslân ûndersiket frijstelling toeristebelesting foar jonge bern

Fraksjefoarsitter Bert Koonstra fan de FNP sprekt fan in 'boppeslach', ek al giet it taryf fan de toeristebelesting omheech. "Dat is in soere apel, it is min te fertarren. Mar om goeie tsjinstferliening biede te kinnen, is gewoan jild nedich."

Kompensaasje

As kompensaasje soene jonge ber frijsteld wurde kinne fan toeristebelesting. Koonstra: "Wy besykje no minsken ûnder de tolve jier frij te stellen. Dat kin ek in moai marketingynstrumint wêze, om famyljes mei jonge bern te lûken."

It kolleezje komt yn desimber werom nei de ried mei de útkomsten fan it ûndersyk.