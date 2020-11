UPDATE: Fertochte oanhâlden nei gewelddiedige oerfal op It Hearrenfean

De plysje sette grut yn op de syktocht nei de dieders en hat ferskate auto's oan de kant set en ûndersocht. Der is ek buertûndersyk dien en der is in plysjehûn ynset. In auto op it parkearterrein is meinaam foar fierder ûndersyk.

Nei oanlieding fan de oerfal gie der in Burgernet-melding út, om út te sjen nei de fertochten, mar dy smiet neat op. It gie om trije ljocht tinte manlju tusken de 18 en 20 jier. Ien fan de manlju hie in read fest oan.