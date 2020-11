Sint-Jabik krijt in 'doarpshúskeamer': "Ik wol dat minsken grutsk binne op dit doarp"

"It moat in sintrum wurde dêr't talintûntwikkeling sintraal komt stean. In sosjale wenkeamer dêr't minsken kofje drinke kinne, inoar moetsje kinne en dêr't allegearre aktiviteiten barre. En it is echt foar alle ynwenners fan Sint-Jabik, ynklusyf jeugd."

Wannear't Bertina oer it plan fertelt, begjint se te strielen. It is betocht foar har stúdzje, mar letter waard se benadere troch de gemeente Waadhoeke. Oft se it plan yn de praktyk bringe woe. "Fantastysk dochs?"

In nij hert foar Sint-Jabik

Om te sjen oft har idee wol paste by it doarp, hat Bertina in enkête holden. Want, sa seit se, it is wichtich dat plannen en ideeën fan ûnderop komme. Dêrom wol se ek net te konkrete plannen foar De Opstap ha.

"Dat ha ik net skriftlik dien, want dêr komt net genôch reaksje op. Dus ik ha by alle 900 huzen yn it doarp persoanlik del west. En minsken fine it dan hiel noflik dat ien freget hoe't it mei se is en wat se nedich ha. En sa komst yn petear, en dat leveret in soad op. Sa wurdt it doarp ûnderdiel fan de plannen, en wurde dy ek breed droegen."