VVD wol mear diedkrêft fan deputearre yn oanpak wolven

De moasje 'Wolf niet welkom in Fryslân' helle dizze wike in mearderheid by de stimming yn de Steatefergadering. VVD-Steatelid Marten Dijkstra wol de wolf út Fryslân warre fanwegen de feiligens foar minsk en bist: "Dat Fryslân ooit tot het leefgebied van de wolf heeft behoord, wil niet zeggen dat Friesland dat heden ten dage ook is. De wolf komt snel in bewoond gebied en je moet je afvragen wat de gevolgen zijn voor landbouwhuisdieren, maar ook voor mensen."

Fuortendaalks aksje

De wolf dy't yn Drinte skiep deabiet, is neffens de VVD op noch gjin 400 meter fan in wente yn Donkerbroek yn de grinsgemeente Eaststellingwerf sinjalearre. Deputearre Fokkinga jout oan dat de provinsje him wol tarist op de komst fan in fêstige wolf, mar komt dus pas yn aksje as it bist him hjir ek echt fêstiget.

Dijkstra is net wiis mei dy ôfwachtsjende hâlding. "Met een verrekijker gaan zitten wachten tot de wolf na zes maanden aangeeft zich hier te vestigen duurt echt te lang. Laat de verrekijker vallen!" Neffens Dijkstra moat der fuotendaalks in gebietskommisje opsetten wurde en moatte der no plannen makke wurde mei de belutsenen om echt previntyf oan de slach te kinnen.

Acht skiep deabiten yn Aldeberkeap

Dy ûnôfhinklike kommisje bestiet út fertsjintwurdigers fan skieppehâlders, lânbouwers en natuerorganisaasjes. De kommisje op oprjochte nei't bliken die dat in jong en allinnichsteand mantsje út Dútslân him yn Drinte fêstige hie. It bist wie op 7 july foar it lêst sjoen by Aldeberkeap. In pleatslike skieppehâlder hat foar acht deabiten skiep goed 1.250 euro útkeard krigen.

Dat wie de lêste melding fan deade bisten yn Noard-Nederlân. De fraach is oft de wolf der noch wol is. De universiteit fan Wageningen sil bepale oft it territoarium fan de Drintske wolf rint oant yn Fryslân.

Beskerme diersoarte

De wolf is in beskerme diersoarte. De fraksjes fan VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV yn Provinsjale Steaten wolle de wolf warre. Dat dit juridysk sjoen ûnmooglik wêze soe, kin neffens VVD'er Dijkstra net wier wêze. "Hoe verhoudt zich dit tot de aanpassing van beleid in het Duitse Niedersachsen, waar beleid wordt gemaakt om, voor individuele wolven, op basis van hun DNA en gedrag, afschotvergunningen kunnen worden verleend?"

De fjouwer fraksjes sjogge it as opsje om de wolven te ferpleatsen nei parten fan Europa dêr't de wolf better libje kin. Neffens de deputearre is it ûnmooglik in wolf út te setten nei in oar lân.