Konflikt tusken Royal Smals en De Fryske Marren foar de Raad van State

Better plan

Uteinlik hie de gemeenteried it kolleezje wer op in paad stjoere moatten om ta in better plan te kommen, dat better nei it sin fan de gemeenteried wie. Smals jout it dúdlik noch net op. "Het is een project waar we in geloven", seit direksjefoarsitter Reinders. De mearderheid fan de gemeenteried wie lykwols dúdlik; sy hellen in streek troch it plan.

Sy hiene dêrfoar ek de romte, sa makke advokaat Rachid Benhadi dúdlik: "Het belangrijkste argument is dat de wet de gemeenteraad de ruimte geeft om alle belangen die betrokken zijn bij een vaststelling (van een bestemmingsplan, red.) op een goede manier af te wegen. Toetsen aan een goede ruimtelijke ordening zoals dat heet. Dat is wat de gemeenteraad heeft gedaan en heeft vastgelegd in een besluit. En daar is Smals het niet mee eens."

Om't it sa'n yngewikkelde saak is, wurdt der pas oer 12 wiken útspraak dien.