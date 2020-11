Earebetoan foar Riemer en Foppe: ferneam tribunes nei beide klupikoanen

Beenen syn idee foar Riemer- en Foppetribunes waard posityf ûntfongen op de sosjale media. Der hat in petear west mei de direksje fan de klup. Dy wol earst in 'plan de campagne' meitsje en dan Foppe en Riemer freegje oft se it echt wol wolle. Nei alle gedachten sizze se dat it te mâl is, seit parsefoarljochter Marco Heerschop fan SC Hearrenfean, mar wy as klup fine it moai inisjatyf. It is in moaie ôfsluter fan it jubileumjier.