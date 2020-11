Moanne sel foar mishanneling mei airsoftwapen

De beide mannen koene inoar. Doe't de fertochte in tiid dakleas wie, hie it slachtoffer him ûnderdak oanbean. Nei't er him in skoft lang net sjen litten hie, stie de fertochte ynienen foar de doar om syn guod op te heljen. Hy waard lulk doe't de bewenner sei dat er in oare kear werom komme moast.

Doar yntrape

De bewenner fermoede dat de fertochte him berôve woe en flechte gau de hûs yn. Doe't de fertochte de doar yntrape en de slachtoffer nei binnen ta folge, sloech hy de bewenner in pear kear mei de kolf fan it pistoal op 'e holle.

Tape en tie-wraps

Behalve it airsoftwapen hie de fertochte ek ducttape en tie-wraps yn syn rêchsek. De rjochter feroardiele him by ferstek ta in moanne sel en kende 1.000 euro smertejild en goed 1.300 euro foar materiële kosten ta.