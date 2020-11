Famke nei sikehûs nei ûngelok op de fyts yn Drachten

De helptsjinsten waarden om yn de middei alarmearre foar in ûngelok net fier fan de krusing tusken de Vogelzang en de Leeuwerikstraat. It famke wie by de oanriding tsjin it rút fan it buske klapt. Se is mei ferwûningen oan de skonk nei it sikehûs brocht. De tadracht fan it ûngelok is noch net bekend.