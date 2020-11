CDA Eaststellingwerf wol mear kontrôle op hurdriden

Neffens CDA Eaststellingwerf kleie de bewenners fan doarpen wol gauris oer it te hurd riden yn de beboude kom. It giet neffens harren dan foaral oer it autoferkear dat lûdsoerlêst en gefaar feroarsaket. Konsekwint en geregeld kontrolearje en boetes útdiele docht rjocht oan de minsken dy't harren tekoart dien fiele troch oertrêders, sa seit de partij.