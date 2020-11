Ofrûne 24 oeren 90 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân

Der is ien persoan yn it sikehûs opnommen. Fierder binne der twa pasjinten mei it coronafirus ferstoarn, beiden yn de gemeente Súdwest-Fryslân.

Lanlik meldt it RIVM 6.996 nije besmettingen. Dat binne 650 minder as woansdei. It is lanlik de sechsde dei op rige dat it tal nije besmettingen weromrint.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir)