D66 Ljouwert wol dat gemeente studinten helpt oan staazjeplak

Neffens D66 Ljouwert dogge skoallen harren bêst om in staazje oan te bieden, mar is troch it coronafirus net in soad mooglik. De gemeente soe sjen moatte hoe't efterstannen yn it ûnderwiis sa rap as mooglik fuortwurke wurde kinne. De fraksje wol ek fan it kolleezje witte hoefolle plakken de gemeente oanbiedt.