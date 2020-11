Noordelijk Film Festival giet definityf net troch: ek lytsere opset skrast

Der is mei hert en siel nei ta wurke, jout de organisaasje oan. Mar it is net mear op te bringen om der nochris enerzjy yn te stekken. Wat ek meispile: komme der dit jier noch wol genôch goeie nije films út? Dêrom set de organisaasje foar de wissichheid yn op takom jier. Woansdeitejûn is it beslút nommen.

"Uitstel is geen garantie op succes, omdat onduidelijk is hoe lang we moeten uitstellen en het betekent misschien alsnog afstel. Bij diverse teamleden raakt het enthousiasme en de positieve energie op," sa skriuwt de organisaasje.

De Noorderkroon Competitie giet wol troch, op 14 novimber wurdt de winnende filmmakker digitaal bekend makke. Takom jier hopet de organisaasje dat der tusken 10 en 14 novimber wer in echt Noordelijk Film Festival hâlden wurde kin.