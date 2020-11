Fjouwer Ljouwerters fêst nei fynst heroïne en jild

By de ynfal fûn de plysje 200 gram heroïne. Dat is yn beslach nommen. De drugs hat in strjitwearde fan sa'n 5.000 euro.

Njonken de drugs fûn de plysje 1.170 euro oan kontant jild. De fjouwer Ljouwerters dy't oanholden binne, binne 20, 24, 32 en 36 jier. Se sitte fêst.