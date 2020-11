Renovaasje Ofslútdyk duorret trije jier langer: klear yn 2025

It probleem kaam fan it simmer oan it ljocht. De minister seit net hoefolle de fertraging krekt kostet. Dêr hopet se yn de maitiid mear dúdlikheid oer te hawwen. Wol skriuwt Van Nieuwenhuizen dat it budzjet foar it projekt oanfolle wurdt út it Deltafûns.

'Hûnderten miljoenen djoerder'

Ferskate boarnen sizze tsjin fakblêd Cobouw dat it projekt hûnderten miljoenen djoerder útfalt. In wurdfierder fan Rykswettersteat lit him ek net út oer de ekstra kosten fan de renovaasje.

Foar de renovaasje fan de dyk wie yn earste ynstânsje in bedrach fan 550 miljoen euro beskikber. It wurk wurdt dien troch in konsortsium mei dêryn ûnder oare bouwer BAM en baggerder Van Oord.