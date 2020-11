Berltsum wol in fytspaad by de Gernierswei: "Fytse is hjir te gefaarlik"

Der binne ek in soad meiwurkers fan Empatec dy't oer de dyk moatte. Johan Kuipers fan Empatec: "De measte meiwurkers hawwe in hesje oan om op te fallen. Hielendal as it donkerder wurdt. Wy besykje derfoar te soargjen dat sy sichtber binne. Wy binne al sa'n seis jier dwaande om hjir in oplossing te krijen, mar dat hat noch neat opsmiten. Ofrûne simmer is der in wurknimmer oanriden."

Kuipers hat der betrouwen yn dat der no wat barre sil. "Dat moat echt. It is hiel wolkom dat der hjir wat feroaret."