Sint Piter hat nij selskip: steampunk-personaazje Aldemar ferfangt Swarte Pyt

Aldemar moat Swarte Pyt ferfange, want dy komt net wer werom. "Swarte Pyt is op wrâldreis gien, hy is fuortrûn," sei Sint Piter yn it sjoernaal. "No stean ik der allinnich foar, ik sjoch mysels net op dakken klimmen. Nee, dat wurdt 'm net. Hoe moat dat no?" Sytske koe lykwols in oplossing betinke en frege de help fan Aldemar.

Yn oktober die al bliken dat it organisaasjekomitee fan it Sint Piter-feest ôfskie nimme soe fan Swarte Pyt, mei fanwegen de tanimmende krityk op Swarte Pyt. "We staan in Grou met het Sint Piter-feest niet op een eiland. Mensen zijn er mee bezig. Het vergt enige moed, maar ik denk dat het een goede stap is. Ik denk dat het feest daar vrolijker mee verder kan de komende jaren," sei Peter van den Broek doe.