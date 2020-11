Sinteklaaskomitee Boalsert presintearret nije 'Superheldepyt' mei in film

Wielinga jout oan dat it Sinteklaaskomitee yn Boalsert al in healjier praat hat oer Swarte Pyt. Hy woe sels wat nijs betinke en tocht nei oer wat Swarte Pyt eartiid foar him sels betsjutten hat. "Foar my wie hy in superheld," seit Wielinga. "Hy koe dingen dy't in gewoan minske net koe." Sadwaande hat er dy twa dingen byinoar brocht en sa is dizze nije superheld-Pyt der út kaam.

Wielinga omskriuwt it as Superteam P.I.E.T. (Super Professioneel Internationaal Empathisch Team). Yn july hat er de Pyt al brûkt yn de cartoon Mukkes en syn Maten. Hy krige positive reaksjes. Mei de nije Piten hopet it komitee it feest fan Sinteklaas feilich te stellen foar de takomst en it foar álle bern in moai feest te meitsjen.