Tal coronabesmettingen ôfnaam nei 75 | kuorbalkompetysje ûndersiket opsjes

De tredde edysje fan de Verhalenavond dy't opset is yn it Kulturele Haadstêdjier, kin dit jier fanwegen it coronafirus net trochgean. It tema fan de ferhalejûn dit jier soe 'it firus' wêze, mar yn stee dêrfan bringt Omrop Fryslân dizze wike de podcastrige 'It firus en ik'. Fiif dagen lang binne der persoanlike ferhalen te lêzen oer de gefolgen fan it coronafirus op soarchmeiwurkers of minsken dy't soarch krije. Dit is it fierde diel: Jelle Terwal, dy't prostaatkanker hat, fertelt oer de risiko-analyzen dy't hy makket.