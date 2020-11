Swimbaden hâlde hântekeningsaksje; Alvestêdehal bliuwt iepen

Fuotbalferiening Friese Boys hat besletten alle aktiviteiten foar de jongerein foar in wike stil te lizzen. Dit nei oanlieding fan de corona-útbraak by basisskoalle de Stapstien yn Kollumersweach. Ofrûne wykein waard bekend dat der yn de boppebou fan de skoalle corona oantroffen is. Yntusken binne meardere learlingen posityf test op it firus.

De skoalle hat kontakt hân mei de GGD oer de situaasje. Der hoege gjin ekstra maatregels troffen te wurden. Mei om't de boarne fan de besmettings net op skoalle is, mar nei alle gedachten by in klupjûn fan de tsjerke. Klassen nei hûs stjoere of de skoalle slute is dan ek net oan de oarder. Eltsenien wurdt oproppen ekstra foarsichtich en alert te wêzen, ek by it heljen en bringen fan de bern by de skoalle.

Boarne: RTV NOF