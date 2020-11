Friese Boys skrast aktiviteiten fanwegen corona; opnij dosint Linde College besmet

Op woansdei 11 novimber wurdt der in nije snelteststrjitte iepene yn Ljouwert. De testlokaasje, ûnder de neamer coronasneltest123, is sân dagen yn 'e wike iepen fan 7.00 oant 22.00 oere. Minsken dy't har teste litte wolle, kinne online in dei en tiidslot ynplanne. Nei it ôfnimmen fan de test krije se binnen 15 minuten de útslach yn in sms'ke. Der kin ek fuort in e-mail mei in sertifikaat fan in medysk spesjalist meistjoerd wurde.

De sneltests wurde útfierd troch Idfid International B.V, yn gearwurking mei de GGD. "We maken gebruik van de Roche SARS-CoV-2 Ag test, die is goedgekeurd door de overheid en het RIVM", seit Araun Pieneman fan Idfid International. Wêr't de teststrjitte krekt komt, is noch net bekend.