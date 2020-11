PODCAST: 'It firus en ik' mei it ferhaal fan Jelle Terwal

Emosjoneel is Jelle Terwal der oars mei dwaande as wannear't der gjin coronafirus wêze soe. Doe't de behannelingen tsjin kanker begûnen wist er al dat hy hiel goed om himsels tinke moast. Mar ek om de wrâld om him hinne, want corona der ek nochris by krije is wol it lêste wat hy wol. It soarget foar dilemma's. No ek, wannear't er te sporten giet bygelyks.

Kontrôle kwyt

De kombinaasje fan kanker en corona hat him sawiesa feroare. Hy lit no de dingen mear oer him hinne komme, sa't er dat ek dwaan moast yn it sikehûs. Oerlevere oan de saakkundigens fan oaren, wie hy de kontrôle kwyt.

Yn syn ferhaal 'Bin ik in krêbebiter' fertelt er wiidweidich oer hoe't dat wie en hoe't dat no is. Dat er belle wurdt mei it berjocht dat de operaasje net trochgean koe fanwegen it coronafirus, wylst er it wol útraze wol dat dy kanker út syn liif helle wurde moat. Dat er eltsenien mar appt dat it net troch giet. Noch gjin oardel oere letter wurdt er wer belle: it kin dochs trochgean. It jout mar oan hoe't de situaasje hieltyd wer feroarje kin.