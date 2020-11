Kuorbal League útsteld: wat binne de opsjes foar LDODK?

It Nederlânsk kuorbalteam hat de A-status by it NOC*NSF. Dat hâldt yn dat de spilers fan Oranje (oefen)wedstriden spylje meie en ek op de training ûnderling tsjin inoar spylje meie. Dat kinne de measte oare spilers net.

Jan Sjoerd Pool is âld-trainer fan LDODK en no bestjoerslid Technyske Saken. Hy tinkt dat de topteams mei in soad ynternasjonals dêr foardiel fan hawwe by de start fan de Kuorbal League om't sy sa dus wedstriidfit oan de kompetysje begjinne.