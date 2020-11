Steaten: deputearre moat rap jild regelje foar kultuerynstellings sûnder subsydzje

De list fan organisaasjes dy't de fjouwer partijen, as it heal kin, dochs graach stypje wolle, is lang. Njonken Friesland Pop, Keunstwurk en it Frysk Lânboumuseum giet it om it festival CityProms, de Friese Kunstacademie, Sense of Place, it Frysk Natuermuseum yn Ljouwert, it Skipfeartmuseum yn Snits en de Spitkeet op 'e Harkema.

Dúdlik sinjaal

Dy binne neffens de fjouwer partijen unyk en ferbûn mei Fryslân. Janssen rekkenet derop dat Poepjes noch wol wat regelje kin, mar fynt dat se wol opsjitte moat. "Ik denk zeker dat er nog wel geld te vinden is. De gedeputeerde is al met deze organisaties in gesprek. De opdracht van de Staten is een duidelijk signaal aan de gedeputeerde dat ze haar best moet doen."