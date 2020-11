Everhard Hofstra fan GGD Fryslân: "Het zou me verbazen als er geen vaccin komt"

Der binne hjoed 75 nije besmettings meld. Betsjut dit dat it tal besmettings yn Fryslân ôfflakket?

"Dat kunnen we nu inderdaad wel concluderen, dat het wat afneemt. Zeker de afgelopen dagen ook, er is een duidelijke afname ten opzichte van gister. Ik hoop dat het zo blijft, maar ik vind deze ene hele duidelijke afname nog iets te vroeg om dat door te kunnen zetten. We gaan zien wat het morgen oplevert, maar we zien nu een duidelijke daling."

Wat fine jo fan de nije maatregels dy't it kabinet tiisdei oankundige hat?

"Ik snap wel dat er toch meer maatregelen komen. Landelijk zien ze een daling in het aantal besmettingen aankomen, daar lijkt Fryslân iets op voor te lopen. Maar als je de belasting op de ziekenhuizen en ouderen op niveau wil houden, moet je zo snel mogelijk terug naar beneden. Dat doe je sneller met strengere maatregelen."

Wat is no de wachttiid by de teststrjitten?

"Op dit moment testen we minder dan duizend mensen per dag, er komen dagelijks rond de 900 mensen. We kunnen elke dag 1.900 testen afnemen, dus we hebben veel capaciteit. Mensen kunnen nu op de dag dat ze bellen zich laten testen, en 24 uur later hebben mensen nu de uitslag. Het gaat dus een stuk sneller.

We hebben heel veel plekken beschikbaar, er is ruim voldoende plek om iedereen te kunnen testen. We zouden iedereen willen oproepen om gewoon bij ons te testen. Wat heel belangrijk is, is dat we die uitslag ook zo goed mogelijk proberen te interpreteren: wat is de reden dat je de test hebt gedaan en wat betekent die uitslag dan?

We volgen mensen met een positieve uitslag wel. Dat doen we op dit moment niet actief, daarvoor hebben we nu niet voldoende capaciteit. Dit pakken we later weer op wanneer het aantal besmettingen daalt. Als mensen klachten houden kunnen ze ons bellen, en we geven iedere keer specifiek advies."

Hoe sit it mei de betrouberens fan de testen?

"De testen van de GGD, de PCR-testen, die zijn heel betrouwbaar. Dat wil niet zeggen dat ze voor 100 procent kloppen, maar wel in bijna 100 procent van de gevallen hebben we een heel betrouwbare uitslag. Dan is vervolgens weer de vraag, afhankelijk van het klachtenpatroon dat iemand met ons bespreekt, hoelang moet iemand in quarantaine of isolatie blijven, en wat zijn de gevolgen voor de omgeving. Dat bespreken mensen individueel met ons."

Wat fine jo fan de kommersjele testen?

"Als je je laat testen, dan is het heel belangrijk dat je een betrouwbare test hebt. Van de commerciële testen heeft het RIVM maar drie als betrouwbaar bestempeld. Maar het bedrijf moet de test ook goed uitvoeren, er moet een arts bij zijn, het juiste advies moet worden gegeven. Dat is soms nog wel lastig.

Bij ons is het testen gratis, en je hebt een duidelijke uitslag met een goed advies erbij. Straks krijgen de sneltesten ook bij ons een plek, maar op dit moment kijken we nog naar hoe kun je die test het beste kunt inzetten."

Wat is foar de GGD de grutste útdaging?

Ik denk dat voor ons de uitdaging blijft om goed zicht te houden op het virus, zeker met andere partijen die ook testen. Zij moeten natuurlijk aan ons melden wanneer iemand positief getest is, zodat we daar bron- en contactonderzoek op kunnen doen.

Straks krijgen we hopelijk ook het vaccin. Dan moeten we gaan communiceren over hoe dat moet worden toegediend. Daar zijn nu al veel vragen over, maar wat wel zeker is, is dat het vaccin, wanneer dat op de markt komt, veilig is. Daarna kunnen met z'n allen kijken naar hoe kunnen we de maatschappij weer open gooien op het moment dat er meer mensen beschermd zijn."

Binne de minsken fan de GGD der net klear mei?

"Bij tijd en wijle is het best pittig en zwaar. We zijn ook ontzettend groot geworden en gegroeid, maar ik merk de drive om dit goed aan te pakken en het virus eronder te houden.

De situatie nu is totaal anders dan een jaar geleden. De schaal waarop we bron- en contactonderzoek doen is ongekend. Het kost ook veel meer tijd, het geeft een nieuwe dynamiek, dat is ook wel weer bijzonder. De nieuwe collega's inwerken doen we met z'n allen. Iedereen gaat ervoor, en dat is fijn om te merken.

Op dit moment zijn er genoeg testers voor de teststraten, maar dat ligt ook aan hoe de strategie straks wordt en of er eventueel een toename van mensen die getest willen worden komt wanneer de maatschappij weer open gaat."