Tûke sensoaren mjitte oft Stephensonfiadukt yn Ljouwert ta is oan ferfanging

Sensoaren mjitte de kommende jierren oft it Stephensonfiadukt yn Ljouwert net tefolle trochbûcht, ferskoot of op in oare wize feroaret. Sa wurdt yn de gaten hâlden wannear't it fiadukt ferfongen wurde moat. Offisjeel moat dat pas oer in jier as tweintich, mar mei behelp fan dy sensoaren kin sjoen wurde oft it fiadukt eventueel noch langer mei kin.