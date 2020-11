Restanten Camminghaburch foar it ljocht kaam by archeologysk ûndersyk

Skoech en itensiedersguod

Njonken in soad boumateriaal lykas tegels en stiennen hawwe de archeologen ek stikken fan gebrûksfoarwerpen foar it ljocht helle. It giet dan om diggelguod, itensiedersguod, klaaipypkes, restanten fan in hynstetúch en in boekbeslach.

Sulveren munten en lekkenlead

Fierders binne der sulveren munten út Fryslân en Grinslân fûn. Opfallende saken binne in berneskoechje en in lekkenlead mei de opskriften 'Leeuwarden' oan 'e iene kant en '1646' oan 'e oare kant. In lekkenlead is in soart segelmerk. It jout oan hokker stof it is, wêr't de stof makke is en wat de kwaliteit is. Mei in lekkenlead waarden ek muorrekleden en oare stoffen op harren plak hâlden, fertelt archeolooch André Pleszynski.

Foar de boufak klear

It archeologysk ûndersyk duorret trije wiken. De nije wenningen wurde nei ferwachting foar de boufak noch oplevere.