Restanten Cammingaburch foar it ljocht kaam by archeologysk ûndersyk

Op it plak dêr't de fynsten dien binne komme 24 enerzjy-neutrale wenningen fan Elkien te stean. By it begjin fan it wurk wie al dúdlik dat der mooglik guod fan archeologyske wearde yn de grûn sitte koe.

De lokaasjes oan de Schoppershofstrjitte, de Kalverstrjitte en it Cambuursterpaad lizze op it stik grûn dat eartiids by it burchterrein fan Camminghaburch hearde. Camminghaburch is yn 1810 sloopt.

Alde kaarten

It ûndersyk wurdt dien troch Yngenieursburo Mug. "We hebben een oude kaart over het huidige stratenplan gelegd. Zo konden we de locaties van de sleuven die we graven voor het onderzoek heel precies bepalen. De verwachting dat er overblijfselen van grachten en bijgebouwen aangetroffen zouden worden die bij het burgterrein horen, is nu bevestigd", seit Cuno Koopstra fan Mug.