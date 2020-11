De 18-jierrige Robin Heida fan Sint Anne is gek fan bisten. Thús spane der sa'n 100 bisten om: kninen, einen, hinnen, kwartels en ek minybaarch mei in stel jongen. Op syn Facebookside Minifarm Waadhoeke jout Robin geregeld updates oer de belibbenissen op syn pleats. Syn minybarchje, dêr sit wol in kop op. "Soms is ze echt een trien, maar de andere dag wil ze weer een massage of dat je naast haar komt liggen."