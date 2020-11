Museum Drachten kin nije tentoanstelling oer Klaas Koopmans net iepenje

Klaas Koopmans (1920-2006)

Klaas Koopmans wie fan berop hússkilder yn Garyp. Mar al betiid giene syn ambysjes fierder as it skilderjen fan duorren en kezynen. Yn de jierren 50 foarme hy mei fjouwer oare skilders de groep 'Yn 'e line.' Koopmans syn wurk wêryn't de ferve tige oanwêzich is, wurdt wol rekkene ûnder it ekspresjonisme. Mar Koopmans die benammen wat er sels woe.

It skilderjen joech him foldwaning, mar it libben wy somtiden dreech. Koopmans wraksele mei syn psychyske sûnens. Fjouwer kear yn syn libben moast er opnommen wurde yn in ynstellling. As it koe, gie ek dêr it wurk troch. Skilderje koe net, mar hy tekene op al it materiaal dat hy krije koe. Underwerp: syn meipasjinten, it persoaniel. It libben yn bygelyks Grut Lankum yn Frjentsjer.

Dit wurk is frij unyk, seker yn de tiid wêryn't it makke waard, de jierren 50. Se waarden nasjonaal en ynternasjonaal bekend ûnder de namme 'gestichtstekeningen.' Sy binne opnaam yn de kolleksje fan Museum Drachten.