Hasto fragen oer it coronafirus? De GGD jout antwurd yn Weistra op Wei

Wat wolsto witte oer it coronafirus? De GGD jout antwurd op dyn fragen, tusken 16.00 en 17.00 oere yn Weistra op wei. Oer de mûlkapkes fan juster, en de reden datst dy hjoed net mear brûke meist. Oer de ôfflakking fan de besmettingssifers, en de reden dat der dochs strangere maatregels komme. En oer de takomst: want it nije normaal is yntusken net nij mear, en dat faksin liket noch like fier fuort as oan it begjin fan de krisis.