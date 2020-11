Sauna's meie dochs iepenbliuwe, en ek swimlessen geane troch

Sauna's

Ek by sauna's wiene der grutte fraachtekens nei oanlieding fan de parsekonferinsje, want meie se no iepen bliuwe as net? De ûndúdlikheid ûntstie eins troch it lekken fan in tal maatregels foarôfgeand oan de parsekonferinsje. Doe't RTL Nieuws nei de parsekonferinsje ek noch ris it nijs brocht dat de sauna's yndie ticht moasten, wist eins gjinien mear wat er leauwe moast.

Eric Humme fan sauna De Leeuwerikhoeve yn Burgum: "Er was gelijk onduidelijkheid." Hy snapte it al net dat de sauna's ticht moatte soene. "Totaal onverwacht voor ons, want bij de vorige coronagolf werden we meegenomen met de sportscholen." En krekt de sportskoallen krigen no in útsûnderingsposysje fan it regear. "Later pas werd het gerectificeerd." Se meie dus dochs iepen bliuwe.

Readgleon

De gong fan saken is tige ferfelend foar de sauna's. "We werden overspoeld met telefoontjes gisteravond." Minsken woene fuortendaliks harren ôfspraken fersette of ôfsizze.

"Voor de branche is dit natuurlijk schadelijk, want mensen denken meteen dat ze niet hoeven te reserveren." De sauna's hawwe de hoareka al ticht, "het was al geen vetpot meer, maar als ze dan gaan roepen dat sauna's dicht moeten is het al helemaal slecht."