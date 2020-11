Besunigings op De Wâldsang wurde trochset, nettsjinsteande hantekenaksje

Mei it foarstel fan it CDA, de VVD en de FNP soe it kultuersintrum de strukturele subsydzje hâlde kinne. Mar it foarstel waard mei tsien stimmen tsjin sân ferwurpen.

Boargemaster Agricola krige moandei noch in petysje mei 4.000 hantekens, om de besunigingen foar te kommen. Mar dizze aksje hat dus neat úthelle. Der sil no yn totaal 17.000 euro besunige wurde op it muzykûnderwiis en de bibleteken.

Dit is in artikel fan RTVNOF