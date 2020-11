Doe't de plysje freed in ynfal die yn in wenning oan de Alferhof yn Drachten, besochten twa fan de fertochten harren te ferstopjen yn de wc. Hjir woene se boltsjes kokaïne fuortspiele. De plysje wie der lykwols krekt op 'e tiid by om dit foar te kommen.

De fjouwer binne oanhâlden.