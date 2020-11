Soad ynset op behâld lânbou yn nije provinsjale feangreideplannen

Kearn fan it probleem dat no oanpakt wurdt, is dat de laach fean hieltyd tinner wurdt yn de feangreidegebieten trochdat it meastentiids foar de lânbou drûchlein is. Dan begjint it fean ôf te brekken wêrby't der ek in slompe CO2-gas frijkomt. En dat kinne wy net brûke as wy klimaatferoaringen beheine wolle. Dat ynklinken fan it fean giet ek hieltyd troch omdat it jierren sa wie dat mei it fuortsakjen fan it lân ek it wetterpeil mei ferlege waard, sa't boeren mei harren masinen gewoan oan it wurk koene op harren lân.

De gefolgen bliuwe net beheind ta de lânbou. Der ûntsteane ek problemen mei de fundearring fan gebouwen en huzen en der moat hieltyd hurder en djoerder wurke wurde om it wettersysteem goed wurkje te litten, wylst ús klimaat ek nochris feroaret.

Natuerwearden

Dêrby komt noch dat de natuerwearden dy't by feangreiden hearre mear ûnder druk komme te stean. It ferskaat oan bisten, fûgels en planten nimt hurd ôf. En de natuergebieten dy't meastentiids út sompe bestean, driigje te ferdrûgjen. Mar hydrologysk is der mear oan de hân. It wetter út hegere gebieten streamt hieltyd mear nei de hieltyd leger lizzende feangreiden.

Dat smyt it sâlter wurden fan de klaaigrûnen by see op en it útdrûgjen fan de hegere sângrûnen yn súdeast-Fryslân. Yn de plannen is ek wat romte makke foar it idee fan in apart Nasjonaal Park foar de feangreide. Dat soe mei it 'vermarkten' fan it gebiet helpe kinne, mar soks kin fansels allinnich as it der ek goed giet mei de natuer.