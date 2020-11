Buorkje yn de bosk by Nijeberkeap: in oare wize fan lânbou

"Een boerenbos is simpelweg een bos waarin je boert," leit Richard van Pelt út. "Dat betekent ook dat we er vee in houden: kippen, varkens, schapen, geiten. Die worden ook gewoon gebruikt voor het vlees en de eieren. Wij produceten net als iedere andere boer, maar dan in een ander systeem. Een bos zoals wij het omvormen is ontzettend productief. Het kan heel veel water vasthouden, heeft geen mest nodig, geen grote machines en is heel biodivers."

Wol tiid nedich

Der is wol wurk nedich om de bosk geskikt te meitsjen foar it buorkjen. "Er staan hogere bomen en lagere struiken die ook voedsel produceren of goed zijn voor de omgeving. Tussen de bomen zitten meer grasrijke open stukken, daar kunnen dieren staan. De dieren staan hier nog niet, wij zijn net met de eerste 3,5 hectare begonnen om het uit te dunnen. Dit was ooit een bos voor houtproductie: allemaal dezelfde bomen. Dat is niet handig en heel kwetsbaar. We zijn gaan uitdunnen en hebben diverse soorten geplant. Maar dat heeft tijd nodig. Een akker kun je morgen inzaaien en dan heb je hetzelfde jaar oogst, wij moeten iets aanplanten wat een aantal jaren nodig heeft."

Dat seit ek Mariska Slot oer it oanplantsjen. "Tussen het gras komen weer bomen en struiken waar ook weer eetbare dingen aan groeien. Eerst zullen het vooral bomen zijn waarvan de bladeren eetbaar zijn voor het vee. Daarna kunnen wij er ook van genieten." Dat fee wurdt ek wer ynset, jout Slot oan. "We zetten de varkens bijvoorbeeld in waar ze nuttig zijn. Om eikels op te eten, of om de composthoop om te zetten."

Van Pelt leit út dat in boerebosk in soad ferskate produkten opsmyt. "Bessen, appels, kersen, kippen, varkens, noem maar op. Dat maakt het ook lastiger, je moet veel producten zien te verkopen. Maar je hebt ook meer keuze, dat maakt je minder kwetsbaar."