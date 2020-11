Ek Friezen folgje Amerikaanske ferkiezingen: "It kin noch alle kanten op"

Lizabeth Dijkstra yn New York

Lizabeth Dijkstra komt út Hitsum, mar wennet no al hast fjouwer jier yn New York. Sy is mei in studintefisum yn Amearika en mei dêrom net sels stimme, mar folget wol de ferkiezingen. "Eltsenien hat it der oer, it is it petear fan de dei. Mar ik haw der wol foar keazen om it nijs net altyd mar te folgjen. Somtiden efkes op in leger pitsje, somtiden moatte je efkes ôfstân nimme. Want der is sa'n soad nijs, safolle mieningen, wylst der noch net iens in soad dúdlik wie. Mar no sitte wy der wol wer fol yn fansels," seit sy.

Sy sjocht de ferkiezingen op jûntiid by freonen thús. "It is echt noch hiel spannend, it kin op dit stuit noch beide kanten op. It hinget op in pear steaten. It iennige wat wy no sjoen hawwe is dat der noch gjin grutte feroaringen west hawwe. It komt nei alle gedachten del op lytse oantallen en stimmen dy't op in oare wize útbrocht binne. Dus fia de post en earder."

De ferkiezingen meitsje in soad los, seit Dijkstra. Al falt dat foar har persoanlik ek wol wer ta. "Der binne mar twa partijen dy't inoar ek bot tsjinwurkje. Dêr komme ek in soad emoasjes by sjen. Hjir yn New York merk ik der net in soad fan, om't dit in hiele blauwe, demokratyske steat is. De measte minsken binne Biden-oanhingers."