PODCAST: 'It firus en ik' mei it ferhaal fan Nicolien Wolfs

Nicolien Wolfs wurket as praktykcoach by Jeugdhulp Friesland, sy coacht de behannelers. Fertelle oer bern dy't yn soarch binne is dreech, want je sitte mei privacy. Dochs woe sy meidwaan oan de ferhalejûn om't der foaral in soad omtinken wie en is foar de akute soarch. Dizze bern, en de soarch dy't sy nedich hawwe, bliuwe sa no en dan ûnbeljochte. En dat wylst der hiel wat bart.

"In needgroep foar bern yn deibehanneling, dat haw ik yn al dy 25 jier dat ik hjir wurkje noch nea meimakke", fertelt se yn har ferhaal. Thúswurkje waard it 'nije normaal' en op har wibelkessen foar it skerm mei de safolste meeting heart se allinne mar fan har minsken dat se sa'n soarch hawwe oer al dy bern dy't no thússitte.

De noed nimt ta

Sy wol leaver wat dwaan, sy is gjin stilsitter. Yn har wurk giet it om bern yn de pjutters- en beukersleeftiid dêr't de ûntwikkeling net giet sa as ferwachte. Somtiden sit dat yn it bern, somtiden yn de omjouwing. Faak is it in kompleks fan faktoaren. Yn alle byldbel-sesjes dy't sy hat mei har kollega's, heart se de noed oer de thússittende bern tanimmen.

It berntsje mei de prikelstoarnis, dy't samar útboarte is, of de allinne steande mem yn it asylsikerssintrum en har berntsje. De frou hat trauma's en net genôch romte om each te hawwen foar har bern.