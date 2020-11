Plannen reedrydbubbel Thialf goedkard; 75 nije besmettingen yn Fryslân

It kabinet easket 'sichtbere ferbetterings' op it mêd fan thúswurkjen, seit premier Rutte. Minister Wiebes fan Ekonomyske Saken en Koolmees fan Sosjale Saken sille dêr freed oer yn petear mei wurkjouwers en fakbûnen.

Noch tefolle minsken wurkje noch net thús. Ut ûndersyk fan it kabinet nei it effekt fan in publykskampanje docht bliken dat krekt wat mear as de helte fan de minken folslein thús wurket as se dêr de mooglikheid ta hawwe. Dat moat better, fynt it kabinet al in skoft. Yn de twadde weach lykje dochs mear minsken nei kantoar te kommen.

It petear mei de bûnen en wurkjouwersorganisaasjes soe eins pas moandei wêze, mar is nei foaren helle. It is neffens Rutte wichtich dat minder minsken nei harren wurk ta reizgje, om't it oars ek te drok is yn it iepenbier ferfier.