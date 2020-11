Coronanijs woansdei 4 novimber

Minsken dy't yn de buert west hawwe fan in besmette persoan mar sels gjin klachten hawwe, meie har ynkoarten ek teste litte op it coronafirus. No is it sa dat dejingen dy't in melding krije fan de app CoronaMelder of in boarne- en kontaktûndersyk, tsien dagen yn thúsisolaasje bliuwe moatte. Soarchminister De Jonge wol it mei yngong fan 1 desimber mooglik meitsje dat dizze minsken sûnder klachten har teste litte, sei hy yn it coronadebat. No meie allinnich minsken mei klachten dat.

Neffens De Jonge moat der earst in oerkapasiteit wêze yn de tests. As dizze groep minsken sûnder klachten derby komt, giet it om 24.000 oant 64.000 minsken deis. "Dat is een forse groep extra. Daarom kan het nu nog niet en moeten we eerst de overcapaciteit opbouwen." Hy ferwachtet dat yn de rin fan novimber, dan wol yn desimber. Hoe rapper, hoe better wat him oanbelanget.

De folgjende groep minsken sûnder klachten dy't hjirfoar yn oanmerking komme soe, binne reizgers.