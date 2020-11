75 nije besmettingen yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

Wetterskip Fryslân hat oanbean in part fan de analyze by it ûndersyk nei it coronafirus yn rioelwetter oer te nimmen fan it RIVM. It Wetterskip is al sûnt it begjin fan de coronakrisis belutsen by it ûndersyk nei it firus yn rioelwetter. Op dit stuit wurdt it rioelwetter yn Fryslân as iennige al twa kear yn de wike ûndersocht op oanwêzigens fan it firus. Yn oare parten fan it lân is dat mar ien kear.