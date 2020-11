Hast fjouwerhûndert boeten útdield yn Fryslân foar corona-oertrêdingen

Yn it hiele lân binne der goed 17.000 boeten útskreaun, benammen fanwege it net genôch ôfstân hâlde. Foar it net dragen fan in mûlkapke binne der lanlik mear as 3.000 oertrêdingen konstatearre.

De measte oertrêdingen wienen yn de gemeenten Ljouwert (157) en Noardeast-Fryslân (54). Yn de gemeenten Flylân, Skiermûntseach en Tytsjerksteradiel binne gjin boeten útdield.