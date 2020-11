Boargemaster Buma: "We moeten niet onderschatten hoe heftig het is wat we meemaken"

Dat betsjut neffens Buma dat de kommende feestdagen spitigernôch oars as oars binne. "Vooral bij elkaar thuis en in kleine groepjes. De vraag wordt: hoe groot wordt het kleine groepje? Kun je je familie bij elkaar krijgen? Maar dan is het wel een kerstavond op anderhalve meter. Het wordt anders. Alle feesten, alle dingen zijn dit jaar anders", seit Buma.

Ferlern jier

Buma fernimt dat de maatregels benammen foar twa groepen swier binne. "Mijn kinderen studeren, mijn dochter zit in jaar derde studiejaar. Dan hoor ik ook: het is een verloren jaar. Als je bijvoorbeeld in die leeftijd zit nu, je hebt drie studiejaren en één raak je kwijt. Of je bent oud en je hoopt in het gezonde jaar nog wat leuks te gaan doen: je bent het kwijt. Dus je kan het niet mooier maken, maar we kunnen wel samen elkaar helpen om de last ietsje te verlichten."

Oer dy twa groepen, de jongerein en de âlderein, hat Buma dan ek it measte noed. "Zeker de jongeren die in een moeilijke positie zitten, waarbij de uitlaatklep moeilijk te vinden is. En de ouderen die minder bezoek krijgen en niet zo digitaalvaardig zijn en het dus echt moeten hebben van het bezoek. Daar moeten we gewoon echt op letten", sa seit Buma.