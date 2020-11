Kabinet: Publike gebouwen ticht, maksimale groepsgrutte omleech en negatyf reisadvys

Neffens premier Rutte "gaat het niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg." De besmettingssifers gean neffens him net rap genôch omleech. "Op veel plekken is het pompen of verzuipen", seit er. De tanimmende druk betsjut dat minsken mei oare oandwanings as it coronafirus net de soarch krije dy't se nedich hawwe. It kabinet komt dêrom mei ekstra maatregels. "Minder bewegingen, minder samenkomsten, minder contacten", sa seit Rutte.

Dit binne de maatregels op in rychje:

Musea, teäters, bioskopen, pretparken, bistetunen, buerthuzen, ferieningsgebouwen en sauna's slute harren doarren. Utsûndering binne winkels, kappers en oare kontaktberoppen. Minsken meie noch wol individueel sporte, mar groepslessen binne net mear tastien.

Minsken meie tenei, binnen én bûten, maksimaal mei har twaen gearkomme, en net mear yn groepkes fan fjouwer. Dat jildt net foar bern ûnder de 12 jier. Minsken dy't dochs mei mear as ien freon gearkomme, riskearje in boete.

Der jildt de kommende tiid in negatyf reisadvys. "We willen niet dat mensen die nu in het buitenland zitten het virus mee naar huis nemen", seit Rutte. Oant heal jannewaris wurdt mei klam ôfret om nei it bûtenlân te reizgjen.

Regionale maatregels

Foar regio's dêr't in soad besmettings binne, kinne ekstra maatregels ôfkundige wurde. It kabinet oerwaget foar dy regio's in jûnsklok en fierdere beheining fan de detailhannel. Ek kin it fuortset ûnderwiis yn dy regio's sletten wurde. "We houden de vinger aan de pols waar dat nodig is", seit Rutte.

Neffens Rutte sil der strang hanthavene wurde op minsken dy't har net oan de regels hâlde. De premier ropt jongerein op om foaral gjin feestjes te organisearjen. "Daar zal streng tegen worden opgetreden."

Neffens Rutte moatte we solidêr wêze mei de minsken dy't yn de soarch wurkje en minsken mei in oare sykte as corona dy't op in operaasje wachtsje. Rutte en De Jonge wiisden derop dat yn dizze twadde weach nei alle gedachten 25 persint mear minsken yn it sikehus opnaam wudre sille as yn it foarjier.

Omtinken foar elkoar

Rutte hie ek in oprop foar minsken dy't it yn dizze tiid mentaal swier hawwe. "Voor iedereen met depressie, maar ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid, wordt het de komende twee weken nog wat ingewikkelder." Om minsken net yn in isolemint bedarje te litten, ropt de premier op om omtinken foar elkoar te hawwen. "Heb een beetje aandacht en interesse voor elkaar."