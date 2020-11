Teäters ticht: Moed sakket makkers hast yn de skuon

Beide bale as in stekker. Timmer: "Wat my dan stekt is dat de sportskoallen al iepen bliuwe meie mei as argumint dat it goed is om ôf je te reagearjen. Mar kinst dyn holle ek leech meitsje yn in teäter."

Meester is it dêr mei iens. Benammen it gebrek oan wurdearring foar de kultuer stekt harren. "Dan hearst fan minsken dat se dochs net nei it teäter gean. Ach ja, kultuer. Mar dan sis ik op myn beurt: Dan slute we no Netflix, Videoland, radio en tv ôf foar twa dagen. Dat is ek kultuer."

Wannear't it nije stik fan Timmer en Meester no wol yn premjêre gean kin is ûnwis.