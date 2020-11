Grutte drokte by bibleteek Drachten yn oanrin nei nije coronamaatregelen

Noch gau eefkes in pil as trije mei nei hûs, foar't de bibleteek de doarren foar langere tiid tichtdwaan moat. Meardere minsken hiene tiisdei dat idee. Yn Drachten stiene de minsken yn de rige. De drokte wie sels sa bot, dat it maksimale tal besikers berikt wie, en der gjin kuorkes mear wiene. Bibleteekmeiwurker Claudia Mulder: "Mensen moesten gewoon buiten wachten, dat er iemand naar buiten kwam, voordat ze zelf naar binnen mochten."

Sa raar as dit hawwe se it noch net faak meimakke by de byb. "Wij hadden wel verwacht dat het wat drukker zou zijn, maar zo druk is wel een verrassing." De meiwurkers fan de bibleteek wachtsje mei spanning op de parsekonferinsje fan tiisdeitejûn, se hâlde rekken mei in langere sluting, mar hope stiekum dochs ek noch dat der in útsûndering foar harren komt.

Mocht dat net it gefal wêze, en moatte de doarren ticht, dan betsjut dat lykwols net dat gjinien mear oan boeken komme kin yn Drachten. "Mensen die administratief werk doen gaan thuis werken, maar mensen van de Front Office gaan gewoon weer een afhaal en bezorgservice opzetten."