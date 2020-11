Advokaat fan widdo Van Seggeren freget om frijspraak yn heger berop

Neffens de advokaat basearret it Iepenbier Ministearje him dan ek foaral op in ûnderliifgefoel. "Het Openbaar Ministerie stapelt speculatie op speculatie. Dat wordt steeds groter maar het blijft een speculatie."

It IM konstatearre ûnder mear dat Jessica de WhatsApp-applikaasje yn de wike foar de dea fan Van Seggeren meardere kearen fan har telefoan ferwidere. Neffens de plysje om wat te ferbergjen. "Integendeel, het is niet belastend", seit De Pree. Neffens him ferwidere se de app hieltyd om't se fan Van Seggeren gjin WhatsApp ha mocht.

Uwe D.

It IM tinkt dat in omke fan B., Uwe D., Van Seggeren om it libben brocht hat. Hy ferstoar yn maart fan dit jier. Advokaat De Pree neamt dit "niet meer dan een mogelijkheid". Uwe D. hat sein dat hy op de dei fan de dea fan Van Seggeren thús yn Dútslân wie. Dat wurdt befêstige troch syn frou. "En waarom zou ik haar niet geloven?", seit De Pree.

Neffens De Pree is der in alternatyf senario: dat fan in dieder dy't allinnich hannele hat. Plysjes soene in man yn de rjochting fan it greidlân rinnen sjoen hawwe. Neffens de advokaat is der sa'n soad noch ûndúdlik, dat elk senario belêstend wêze kin. "En dus ook ontlastend", sa seit hy.