HEA! De huodden fan Koos

As bern siet it huoddemeitsjen der by Koos van der Wal al yn. Hy boarte graach mei foarmen en bespande syn Legoblokken mei bûsdoekjes fan mem. En no nei jierren hat de Ljouwerter fan syn passy syn fak makke: hy is huoddemakker. Mei ien fan syn kreaasjes is hy sels yn de prizen by in wedstriid yn it ramt fan Prinsjesdei yn Den Haach.