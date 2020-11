Plysje siket trochrider nei ûngelok yn De Westereen

De botsing wie op sneintejûn om kertier oer sânen hinne, op de Tolwei yn De Westereen. Beide auto's hiene in soad skea, mar ien fan beide is nei it ûngelok fierder riden sûnder syn gegevens achter te litten.

De plysje siket no sawol de auto as de bestjoerder. It giet om in âlde ljochtgrize bestelauto mei in soad skea. De fertochte is in blanke man fan tusken de 30 en de 35 jier.