Fabrykfeart wurdt lang om let útbaggere

De Fabryksfeart komt út op it Prinses Margrietkanaal, en al sûnt 2001 wurdt der praat oer it oanpakken fan de fersmoarge feart. It wetter sil no lang om let útbaggere wurde, en ek komt der nije wâlbeskoeiïng.

It wurk wurdt betelle troch de gemeente Achtkarspelen en Wetterskip Fryslân. De plannen foar de oanpak fan de feart binne mei gearstald troch fertsjintwurdigers út Stynsgea sels.