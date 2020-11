In skoaldirekteur yn coronatiid: "Je binne foaral dwaande mei krisismanagement"

Foar syn eigen wurk betsjut it dat er alle dagen mei it coronafirus dwaande is. "It is it earste dêr't ik automatysk oan tink. As direkteur komt der in soad by sjen. As ik wekker wurd dan is it earste dat ik doch op myn telefoan sjen om te sjen oft der ek ien siik is." As der om 06.45 noch gjin juf of master siikmeld is, kin Veenstra in stik rêstiger de dei begjinne.

Op de basisskoalle rinne gewoanwei 64 bern, sân learkrêften en ien ûnderwiisassistint rûn. As ien fan de juffen of masters útfalt, lost it team it mei-inoar op. Wat ek betsjutte kin dat Veenstra foar de klasse komt. Mar dat fynt er net slim. "Ik mis it kontakt mei de bern somtiden ek wol. It lesjaan en it oerbringen bliuwt moai."

Veenstra fûn it dêrom ek nedich om it coronafirus mei de bern te bepraten. "Sels haw ik gjin eangst foar corona. Fan 'e moarn hawwe wy it der oer hân mei de bern. It is in ferskynsel dat je net sjen kinne. De iene wurdt hiel slim siik, mar de oar fernimt neat."